Detenido el autor del atropello a un operario de carreteras en Parada de Rubiales (Salamanca) y huir

Archivo - Agentes de la Guardia Civil de Tráfico en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

BURGOS 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un vehículo con matrícula francesa como presunto autor de un delito de lesiones graves por imprudencia grave y otro contra la seguridad vial por abandono del lugar del accidente, tras el atropello de un operario de mantenimiento de vías a la altura del kilómetro 209 de la A-62, en el término municipal de Parada de Rubiales (Salamanca), quien se encuentra en estado crítico.

El suceso se produjo sobre las 09.23 horas de este jueves, cuando la víctima, de 57 años, se encontraba desarrollando sus funciones en la citada carretera. Tras el impacto, el vehículo implicado abandonó el lugar sin prestar auxilio al trabajador, quien tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta el Hospital Clínico Universitario de Salamanca debido a la gravedad de las lesiones sufridas, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Agentes de la Unidad de Investigación de Siniestros (UNIS) del Subsector de Tráfico de Salamanca se personaron en el punto kilométrico para realizar la correspondiente inspección técnico-ocular. En el transcurso de la investigación, los efectivos localizaron varios fragmentos del turismo y determinaron que se trataba de un Peugeot 308 de color gris claro, fabricado entre 2008 y 2012, por lo que se dio el aviso a las patrullas de Castilla y León.

FIBRAS TEXTILES EN EL PARAGOLPES

Posteriormente, a las 12.45 horas, agentes del Subsector de Tráfico de Burgos localizaron el automóvil circulando a la altura del kilómetro 45 de la AP-1, en Grisaleña (Burgos), sentido Francia. Al interceptar el turismo, que presentaba desperfectos en la parte anterior derecha compatibles con un atropello a alta velocidad, se cotejó el daño con las piezas recuperadas y se hallaron fibras textiles de alta visibilidad idénticas a las de la ropa del operario.

Finalmente, los agentes procedieron a la detención del conductor, un varón de nacionalidad portuguesa de 81 años que responde a las iniciales J.P.P.

La Guardia Civil ha destacado la importancia de la inspección ocular y la coordinación entre unidades, lo que ha permitido interceptar el vehículo tras recorrer más de 250 kilómetros y evitar que saliera de España.