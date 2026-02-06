Detenido en Ávila por malos tratos continuados a su hijastra, una menor, que fueron detectados en el colegio

ÁVILA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ávila a un hombre por malos tratos habituales en el ámbito familiar, a una menor, su hijastra, y que fueron detectados por el profesorado del centro educativo en el que estudia.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Ávila, los hechos se iniciaron después de que el director de un centro educativo avisase, vía telefónica, a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) al detectar un profesor que una alumna que mostraba signos evidentes de lesiones.

EL director del centro, reunido con el Equipo Directivo, pudo comprobar que la menor presentaba varios hematomas, además de que la alumna les manifestó "espontáneamente" que dichas lesiones habían sido causadas por su padrastro.

Ante la gravedad de los hechos y actuando en todo momento conforme al principio del interés superior del menor, la Policía Nacional activó de inmediato los protocolos de protección establecidos y se detuvo al presunto autor.

Las diligencias continúan abiertas para el total esclarecimiento de los hechos.