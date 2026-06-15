Detenido en Ávila un reclamado judicialmente tras pararle por hablar por el móvil mientras conducía una moto

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Ávila. - AYUNTAMIENTO - Archivo

ÁVILA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Ávila han detenido a un individuo de 39 años sobre el que pesaban una orden judicial de búsqueda y detención por daños y otra de averiguación de paradero por hurto después de que los agentes le dieran el alto por conducir una motocicleta mientras hablaba por teléfono.

Los hechos se produjeron a las 14.20 horas de este domingo, cuando una patrulla de Policía Local que realizaba labores de vigilancia en la calle San Segundo observó que un conductor circulaba con una motocicleta mientras hablaba por teléfono.

Los agentes pararon al conductor, un vecino de Sevilla de 39 años, para realizar la pertinente denuncia, aunque comprobados los datos se constató que al interesado le constaba en vigor una orden de búsqueda, detención y personación por "daños", emitida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz), así como una orden de averiguación de domicilio y paradero por un "hurto", procedente del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla.

Por ello, se procedió a su detención y se le informó de los motivos de la misma y de los derechos que le asistían conforme a la legislación vigente.

ALCOHOLEMIA

Por otro lado, agentes de Policía Local de Ávila intervinieron a las 1.00 horas del sábado 13 de junio tras observar que un vehículo cometía una infracción de tráfico al circular por la calle San Pedro Bautista.

Tras parar al vehículo, se observó que el conductor, un vecino de Ávila de 38 años, presentaba síntomas y un comportamiento que permitían razonablemente presumir que conducía bajo la influencia de bebidas alcohólicas, por lo que se le requirió para someterse a las pruebas de investigación de la alcoholemia.

Como consecuencia de la prueba practicada, el conductor del turismo arrojó un resultado altamente positivo, por lo que se realizó el correspondiente atestado por delito contra la seguridad vial. Igualmente, se le denunció administrativamente por no sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce, produciendo deslumbramientos a los conductores de otros vehículos.