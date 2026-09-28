Detenido en Burgos acusado de traficar con cocaína y hachís desde su domicilio de Gamonal. - POLICÍA NACIONAL BURGOS

BURGOS 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Burgos han detenido y puesto a disposición judicial a un hombre de unos 40 años, vecino de la capital, acusado de traficar con cocaína y hachís desde su domicilio ubicado en el barrio de Gamonal, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La investigación se inició semanas atrás, tras obtener la policía informaciones sobre la presunta actividad de venta de drogas al por menor de un sujeto, ya conocido por efectivos de la Comisaría Provincial por haber sido arrestado en 2024 por tenencia de drogas.

Tras obtener nuevos indicios racionales que lo vinculaban con la venta de hachís y cocaína, los investigadores de la Policía Nacional presentaron ante la autoridad judicial una solicitud para la entrada y registro de su domicilio, situado en el corazón del Gamonal.

Así, el pasado jueves, el dispositivo policial desarrollado al efecto derivaba en la localización y detención de este hombre, para acto seguido practicar la diligencia de investigación citada, interviniendo en su casa 18 gramos de cocaína, 340 gramos de hachís y 350 euros en efectivo, además de una báscula de precisión y otros efectos relacionados con la manipulación dosis de droga.