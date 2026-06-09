Detenido en Burgos tras arrancar a otro de un mordisco un trozo de la oreja durante una pelea

Archivo - Imagen de archivo de sirenas de Policía Local - POLICÍA LOCAL - Archivo

BURGOS 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Burgos, en colaboración con la Policía Nacional, ha detenido a un hombre de 24 años por un delito de lesiones tras arrancar un trozo de oreja a un joven de 19 años durante una pelea, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

Los hechos se produjeron alrededor de las 05.58 horas del pasado domingo, 7 de junio, cuando un aviso a la sala del 112 informaba de una pelea en el exterior de un establecimiento de hostelería de calle Vitoria.

La Unidad de Respuesta Rápida de la Policía Local, junto a una dotación de la Policía Nacional, se personaba en el lugar, donde el personal de seguridad del local explicó que el agresor, al que tenía retenido, había arrancado un trozo de oreja a un joven.

Testigos presenciales indicaron a los agentes que, tras una fuerte discusión entre el agresor y una mujer, se inició una pelea que terminó con un mordisco a un chico de 19 años, que perdió parte del lóbulo de la oreja.

Tras escuchar las declaraciones de los testigos, y después de entregar a los servicios sanitarios la parte amputada, se detuvo al agresor y se trasladó a la víctima al Hospital Universitario de Burgos.