Detenido en Cabezón de Pisuerga (Valladolid) tras robar en coches y huir en un patinete sustraído - GUARDIA CIVIL

CABEZÓN DE PISUERGA (VALLADOLID), 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Cabezón de Pisuerga (Valladolid) a una persona como presunta autora de un delito de robo con fuerza y dos delitos de hurto tras ser sorprendida por varios vecinos mientras forzaba vehículos estacionados en la vía pública.

Según ha informado el Instituto Armado, la actuación se ha iniciado tras diversas llamadas telefónicas de residentes de la localidad, quienes han alertado de que un individuo intentaba sustraer objetos del interior de varios automóviles. Al verse descubierto por los testigos, el presunto autor ha emprendido la huida del lugar a bordo de un patinete eléctrico.

Hasta la zona se han desplazado de inmediato efectivos de la Guardia Civil, quienes se han entrevistado con los testigos. Uno de los afectados ha comunicado a los agentes que ha encontrado el interior de su turismo revuelto y con la falta de varios objetos. Asimismo, ha relatado que observó al sospechoso llegar al lugar en una motocicleta, estacionarla y acceder a otros turismos tras violentar las cerraduras, para posteriormente abandonar la moto al ser recriminado por los vecinos.

Los agentes han verificado las placas de matrícula del vehículo abandonado y han comprobado que la motocicleta figuraba como sustraída, por lo que han procedido a su recuperación junto a diversos enseres que se encontraban en el interior de su baúl.

Durante las pesquisas en el lugar, otra persona se ha presentado ante los guardias civiles para denunciar la sustracción de su patinete eléctrico, el cual se hallaba amarrado con candado en la vía pública y ha sido el medio utilizado por el sospechoso para su evasión.

Finalmente, los agentes han localizado y detenido al individuo a las afueras de la localidad cuando circulaba con el citado patinete eléctrico. En el momento del arresto, el hombre portaba una bolsa con diferentes objetos procedentes de los vehículos forzados.

La Guardia Civil ha instruido las preceptivas diligencias, que han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Valladolid en funciones de Guardia junto con el detenido.