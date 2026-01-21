Detenido un conductor cerca de Miranda (Burgos) con 11 gramos de cocaína y 107 de hachís. - GUARDIA CIVIL DE BURGOS

BURGOS 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 36 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tras ser interceptado en un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana desplegado en las proximidades de Miranda de Ebro con un total de 100 gramos de hachís, 11 de cocaína y 1,5 de marihuana, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los hechos ocurrieron días atrás cuando a primera hora de la tarde efectivos de los Puestos de Quintana Martín Galíndez y de Miranda de Ebro dieron el alto a un turismo para identificar al conductor, único ocupante del mismo. Tras mantener una breve entrevista con él, se practicó un registro superficial tanto de sus enseres como del interior en busca de armas prohibidas o sustancias estupefacientes.

Como resultado, en el habitáculo fueron localizados un total de 7 gramos de hachís y otros 11 de una sustancia granulada de color blanco, oculta en un paquete de tabaco, que sería posteriormente catalogada como cocaína.

Paralelamente, durante el transcurso de la intervención, también fueron hallados, en el pavimento bajo el automóvil, una placa de 100 gramos de color marrón, con olor y características propias de los de hachís--como más tarde se comprobó---, así como una bolsa transparente con 1,5 gramos de marihuana.

Según los indicios recabados por los agentes, estas sustancias habrían sido arrojadas por el ahora detenido con el fin de evitar, infructuosamente, su descubrimiento. La cantidad y variedad de lo aprehendido, que hacía presumir su destino para el tráfico y venta al por menor, motivaron la detención in situ del implicado y su inmediato traslado a dependencias oficiales.

Una vez allí, se instruyeron las correspondientes diligencias policiales, que ya han sido puestas, junto con el presunto autor, a disposición de los juzgados de instrucción de Miranda de Ebro.