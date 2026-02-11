Detenido un conductor en Las Merindades, en la provincia de Burgos, con 110 gramos de hachís. - GUARDIA CIVIL BURGOS

BURGOS 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 43 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras ser interceptado con un total de 110 gramos de hachís cuando conducía una furgoneta a su paso por una localidad de Las Merindades, en la provincia de Burgos, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los hechos se produjeron días atrás, a primera hora de la mañana, cuando, durante un dispositivo preventivo desplegado en una localidad del Valle de Mena, la patrulla interceptó a una furgoneta en cuyo interior viajaban tres varones. Tras la debida identificación de todos ellos, se practicó un somero registro del habitáculo en busca de drogas o armas prohibidas, así como de cualquier otro elemento que pudiera suponer un riesgo para la seguridad ciudadana.

Como consecuencia, se localizó, oculta bajo el asiento del conductor, una tableta de una sustancia resinosa de color marrón, aparentemente hachís, con un peso de 97 gramos, según el resultado arrojado posteriormente en báscula de precisión. Paralelamente, en el interior de vehículo también se halló otra porción de la misma sustancia, con un peso de 4 gramos, así como una navaja con hoja de 7,5 centímetros y 500 euros en efectivo, distribuidos en billetes de 50, 20 y 10 euros.

Dado lo fraccionado de la cuantía económica encontrada y la elevada cantidad de droga intervenida, los agentes vieron claros indicios del destino de ésta última--su venta ilícita--, motivo por el que, en ese mismo instante, detuvieron al considerado como propietario de todos los efectos incautados, tal y como permitieron conocer las pesquisas practicadas. Un registro a sus pertenencias permitió localizar, adicionalmente, un tercer fragmento de hachís, con un peso de 9,40 gramos, que fue igualmente intervenida.

Por todo ello, la droga aprehendida, que en total supera los 110 gramos, así como el resto de efectos incautados, fue puesta a disposición, junto con el detenido y las diligencias instruidas, del Juzgado de Instrucción nº 1 de Villarcayo.