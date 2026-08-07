Detenido cuando intentaba robar una bicicleta de 700 euros en Salamanca

SALAMANCA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, tras sorprenderlo cuando intentaba sustraer una bicicleta valorada en unos 700 euros que se encontraba estacionada y asegurada con una cadena a un elemento fijo de la vía pública, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos se produjeron cuando una patrulla que realizaba labores propias de su servicio fue requerida por dos jóvenes, quienes alertaron a los agentes de que un varón estaba manipulando una bicicleta estacionada en las inmediaciones con intención de llevársela.

A su llegada, los policías observaron al ahora detenido manipulando la cadena que aseguraba el vehículo.

Los agentes comprobaron que el sillín, junto con su cadena y candado, presentaban daños y se encontraban en el suelo, además de que varias piezas de la bicicleta habían sido fracturadas, todo ello compatible con un intento de sustracción.

Ante la presencia policial, el varón manifestó de forma espontánea que pretendía llevarse la bicicleta, aunque el sistema principal de seguridad no había llegado a ser fracturado completamente y el vehículo permaneció asegurado en el lugar.

Durante el cacheo de seguridad realizado antes de su traslado a dependencias policiales, los agentes localizaron entre sus pertenencias un envoltorio con una sustancia pulverulenta de color blanco, que la Policía señala como cocaína, por lo que se levantó la correspondiente acta por una infracción administrativa.

El varón fue detenido y trasladado a dependencias policiales para la realización de las gestiones y trámites oportunos.

Una vez finalizados los trámites documentales, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial.