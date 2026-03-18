Detenido tras darse a la fuga sin carné, con speed, una navaja y una taser artesanal en Las Merindades

Droga y el taser artesanal intervenidos al detenido en Las Merindades (Burgos). - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Las Merindades (Burgos) a un varón de 38 años como presunto autor de los delitos de desobediencia grave, contra la salud pública por tráfico de drogas y contra la seguridad vial por darse a la fuga y conducir un vehículo a motor sin carné y con speed, una navaja y una taser artesanal en su interior.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado fin de semana, cuando efectivos de seguridad ciudadana del Puesto de Villasana de Mena que circulaban en vehículo patrulla por una localidad de Las Merindades, observaron cómo un vehículo maniobraba de manera brusca y repentina al percatarse de la presencia del vehículo policial, aparentemente para evitarles.

A continuación, el individuo aceleró y emprendió la huida a alta velocidad por las calles del municipio, con riesgo para otros usuarios, por lo que iniciaron un seguimiento desde la distancia con señales sonoras y luminosas.

Lejos de renunciar, el sospechoso abandonó el vehículo y emprendió la fuga a la carrera, si bien fue interceptado por los agentes, que registraron sus pertenencias y encontraron una bolsa de plástico que contenía una sustancia blanquecina que más tarde se comprobó que eran 8,6 grados de speed.

El varón también portaba oculta una navaja y un artefacto prohibido de impulsos eléctricos, de manufactura artesanal, a modo de 'taser'. Todos estos objetos y la droga fueron aprehendidos, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press.

Las pesquisas siguientes afloraron que el individuo carecía de permiso de conducción, al haber sido privado del mismo por sentencia judicial en 2025. El periodo había vencido, pero no había realizado el obligatorio curso de Sensibilización y Reeducación Vial ni aprobado el examen, requisito imprescindible para su recuperación.

De este modo, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias policiales que, junto a éste, fueron puestas a disposición de los Juzgados de Villarcayo.