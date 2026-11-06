Detenido por denunciar cargos fraudulentos de 1.300 euros que había realizado con su propia tarjeta en Salamanca

SALAMANCA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de delito de estafa, al haber realizado cuatro cargos fraudulentos con su tarjeta bancaria por un importe total de 1.300 euros, los cuales había denunciado él mismo en dependencias policiales.

El detenido manifestó en su denuncia que no había autorizado las operaciones y que la tarjeta bancaria había estado siempre en su poder.

Los hechos ocurrieron en el mes de julio en Salamanca, cuando el titular de la tarjeta y denunciante realizó tres reintegros el día 23 por importes de 100, 500 y 500 euros y otro reintegro realizado al día siguiente por importe de 200 euros, todos ellos en el mismo salón de juegos de la ciudad.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada en días posteriores a la comisión de los hechos.

El resultado de esta permitió identificar al autor de los cargos fraudulentos, que resultó ser el denunciante y propietario de la tarjeta utilizada, tal y como ha detallado la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, se pudo comprobar que el autor y denunciante había iniciado, días después de realizar él mismo los reintegros con su tarjeta bancaria, la reclamación en su entidad bancaria por cargos fraudulentos, donde solicitó la devolución del dinero presuntamente defraudado, que ascendía a 1.300 euros.

Y varios días después, a primeros de agosto, se personó en dependencias policiales para realizar la denuncia.

El hombre identificado como presunto autor de los hechos, una vez localizado, ha sido detenido por un presunto delito de estafa, y se realizaron en dependencias policiales todos los trámites documentales pertinentes, tras los que fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial.