Un detenido y dos policías heridos, tras el corte de tráfico en la Avenida de Zamora

Agentes de la Policía Nacional cargan contra varios piquetes a la salida de Auvasa. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una persona por atentado a la autoridad en el corte de circulación por un piquete esta mañana en la Avenida de Zamora -VA-20- a la altura del polígono de Argales.

Según informa la Subdelegación del Gobierno, en esta actuación, además, han resultado heridos leves dos agentes.

Por otra parte, la Dirección General de Tráfico ha informado de circulación "normal" en las carreteras de la provincia, mientras que la Guardia Civil habla también de "normalidad" en la provincia.