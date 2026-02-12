Detenido por estafar 1.035 euros con el falso alquiler de una vivienda que no era de su propiedad en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido tras ser sorprendido con casi 50 gramos de resina de cannabis en Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de estafa tras publicar un anuncio fraudulento de alquiler de vivienda y obtener de las víctimas un total de 1.035 euros en concepto de reserva, mensualidad, fianza y supuestos gastos de envío de llaves.

Los hechos fueron denunciados por un hombre y una mujer, quienes localizaron en una página de alquiler de viviendas un anuncio de un piso situado en el barrio de La Rondilla.

El día 25 de noviembre de 2025, tras contactar telefónicamente y por WhatsApp con la supuesta casera, acordaron el alquiler por 495 euros mensuales.

La mujer que se hacía pasar por propietaria manifestó residir y trabajar en Madrid, por lo que indicó que el proceso se realizaría a distancia, de forma que las víctimas debían abonar a través de la plataforma de pago Bizum la mensualidad y, posteriormente, pagar al mensajero que entregaría las llaves otros 495 euros de fianza, además de 45 euros correspondientes a la mitad de los gastos de envío.

Las víctimas realizaron un Bizum de 495 euros al número facilitado, supuestamente perteneciente al marido de la casera. Dos días después, el 27 de noviembre, un individuo llamó desde un número oculto, se identificó como repartidor y se presentó en el domicilio de los denunciantes con un paquete.

Al abrirlo, la mujer comprobó que contenía únicamente un destornillador. Tras recriminarle lo ocurrido, el supuesto mensajero alegó una confusión y prometió regresar más tarde. Horas después volvió al domicilio y entregó un segundo paquete que contenía unas llaves y un contrato de alquiler.

La mujer efectuó un nuevo pago de 540 euros (495 de fianza y 45 de gastos de envío) y cuando acudieron al inmueble que supuestamente habían alquilado, comprobaron que no coincidía con lo anunciado, las llaves no abrían la puerta y la residente del piso manifestó que vivía allí de alquiler y que su vivienda no estaba disponible.

Las gestiones realizadas por los investigadores de la Policía Nacional permitieron identificar plenamente al varón implicado y determinar además que la persona que se hizo pasar por mensajero era el beneficiario del Bizum realizado por las víctimas.

El pasado 4 de febrero, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de estafa y puesta a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.