Detenido por estafar 2.400 euros a un matrimonio con el alquiler de una vivienda municipal en Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre que estafó 2.400 euros a un matrimonio para cerrar el alquiler de una vivienda cuya propiedad corresponde al Ayuntamiento y se encuentra en régimen de alquiler a través del VIVA (Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo de Valladolid).

La detención se produjo en la tarde del 25 de junio, después de que el pasado día 4 se personara en la Oficina de Denuncias de la Comisaría de Policía Nacional de Valladolid una mujer en calidad de denunciante.

En la denuncia que presentó relataba cómo en el mes de marzo había formalizado, junto a su marido, el alquiler de una vivienda en Valladolid con un hombre que dijo ser su propietario.

El matrimonio había abonado al varón un total de 2.400 euros en metálico para cerrar el acuerdo y habían empezado inmediatamente una reforma que les había supuesto otros 1.000 euros, y habían residido hasta ese momento en la vivienda.

Posteriormente se habían enterado de que la vivienda donde residían realmente era propiedad del Ayuntamiento y se encontraba en régimen de alquiler a través del VIVA (Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo de Valladolid).

Al conocer estos hechos inmediatamente habían decidido interponer una denuncia tras saberse estafados, para lo que aportaron el contrato de alquiler firmado, en el cual los datos de filiación del supuesto propietario resultaron ser falsos.

Los investigadores de la Policía Nacional iniciaron pesquisas y gestiones para determinar la identidad del varón. La investigación concluyó que el presunto autor era un delincuente habitual sobre el que ya pesaba una requisitoria de averiguación de domicilio y paradero de un tribunal de instrucción de Fuenlabrada y a quien le constaban 43 detenciones policiales.

El pasado 25 de junio una dotación de agentes uniformados interceptaron al individuo por ya conocerlo de otras intervenciones policiales, y al tener constancia de los hechos que se le imputaban tras consultar las bases de datos, lo detuvieron como presunto autor de un delito de estafa y procedieron a su traslado a dependencias policiales.

El detenido permaneció bajo custodia hasta pasar a disposición judicial y quedó posteriormente en libertad.