Detenido por estafar a una tienda a la que devolvió una caja con imanes por un IPHONE 17 que compró online

Imagen de un agente de la Guardia Civil en el marco de la operación SMARTZA - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona por un delito de estafa a un establecimiento comercial de la localidad de Arroyo de la Encomienda al que devolvió una caja con imanes por un Iphone 17 valorado en 1.289 euros que había comprado tres días antes online.

Los hechos ocurrieron a finales del mes de mayo cuando el hombre compró online un terminal IPHONE 17 que devolvió tres días después de manera presencial con el producto en su caja original y totalmente precintado.

Sin embargo, al tratar de volver a vender el teléfono se comprobó que el terminal no se encontraba en el interior de la caja, donde había varios imanes, y que los precintos de la caja no eran los originales, hechos que fueron comunicados a la Guardia Civil por el vigilante de seguridad del establecimiento comercial.

Una vez conocidos los hechos, se dio inicio la 'Operación SMARTZA' para el esclarecimiento de este ilícito penal. Los agentes llevaron a cabo "numerosas gestiones", como comprobación de activación del terminal en la web de Apple, solicitud a las distintas compañías telefónicas de activación de IMEI y rastreo de la geolocalización que permitieron identificar al autor de los hechos, un vecino de Valladolid, que fue detenido.

Las diligencias fueron entregadas al Juzgado de Instrucción de Guardia de la localidad de Valladolid.