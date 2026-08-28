Detenido tras forzar cuatro coches y dejarse el teléfono en uno de ellos en Ponferrada (León)

Material incautado. - POLICÍA NACIONAL

PONFERRADA (LEÓN), 28 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Ponferrada han detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza y daños tras ser sorprendido 'in fraganti' después de haber violentado y accedido al interior de cuatro vehículos estacionados en la vía pública.

Los hechos se produjeron alrededor de las 04.10 horas del 27 de agosto de 2026, cuando una patrulla uniformada en labores de vigilancia nocturna en la Avenida del Ferrocarril observó a un individuo apoyado sobre un vehículo Citroën C2, informa la Comisaría Provincial en una nota de prensa.

Al notar la presencia policial, el hombre inentó huir en dirección a la estación de tren tras arrojar al suelo una navaja de siete centímetros de hoja y un guante rojo. Tras ser interceptado y ofrecer versiones contradictorias, terminó admitiendo que había fracturado las ventanillas de otros turismos en la misma avenida y en la Avenida de Portugal.

En la inspección posterior por la zona, los agentes localizaron tres vehículos más con signos de robo con fuerza, donde hallaron, en el interior de uno de ellos, el teléfono móvil personal del sospechoso.

Los efectos sustraídos han sido devueltos a sus legítimos propietarios, mientras que el arrestado ha sido trasladado a dependencias policiales para la tramitación de las diligencias y su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial.