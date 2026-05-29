Detenido un gestor en Salamanca que cobraba hasta 400 euros a inmigrantes por empadronamientos ficticios

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de la Policía Nacional han detenido al trabajador de una gestoría en Salamanca por regularizar de manera clandestina a inmigrantes a los que llegaba a cobrar hasta 400 euros por empadronamientos ficticios.

La investigación comenzaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de la actividad delictiva de una gestoría, que, si bien estaba inscrita legalmente en el sector, se dedicaba al mencionado favorecimiento de la inmigración clandestina.

El modus operandi consistía en el bloqueo de los programas informáticos implementados por la Administración Pública para hacerse con la totalidad de las citas previas que se ofertaban en materia de extranjería.

La empresa se lucraba cobrando importes de entre 300 y 400 euros por la gestión de empadronamientos ficticios en domicilios donde no iban a residir nunca, y también por citas para tramitar su residencia legal en España, tal y como han asegurado desde la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Estas citas eran posteriormente vendidas a ciudadanos extranjeros a los cuales les resultaba imposible obtener por el procedimiento establecido al efecto. Seguidamente, se realizaban empadronamientos a través de falsos contratos de alquiler para registrar decenas de personas en un mismo domicilio, por lo que burlaban así los controles del Padrón Municipal.

Los inmigrantes utilizaban posteriormente estos certificados para justificar su arraigo y solicitar los correspondientes permisos de residencia y trabajo.

Los ciudadanos extranjeros en situación irregular han llegado a este tipo de empresas al consultar en foros de Internet y chats de Telegram, donde las mencionadas organizaciones, con apariencia de legalidad, les asesoran sobre los documentos necesarios para entrar y permanecer en España, y vulneran las Leyes nacionales que regulan la Inmigración.

La fase operativa de la investigación se inició en la mañana del día 27 de mayo con la detención de uno de los responsables de una gestoría, aunque continúan las gestiones de investigación en relación con los hechos descritos, ya que la operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.