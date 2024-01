Detenido un hombre por extorsionar, retener y amenazar durante año y medio a una mujer a la que dejó 300 euros

ÁVILA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Arévalo (Ávila) han detenido a un hombre como presunto autor de retener, extorsionar y amenazar durante año y medio a una mujer a la que prestó 300 euros, que consiguió devolver un día después de la fecha fijada, aunque el prestamista elevó la deuda hasta los 21.200 euros.

Según han informado fuentes de la Benemérita, el pasado 12 de enero, la Guardia Civil tuvo constancia de que una mujer podría haber sido engañada, coaccionada, amenazada y retenida ilegalmente, a causa de un préstamo económico que solicitó a un prestamista particular, habiendo pagado su deuda.

Para poder comprobar lo que había sucedido, la Guardia Civil inicia

la Operación 'Perturbo' que permitió a los agentes averiguar que en agosto del año 2022, la víctima se encontraba atravesando

dificultades económicas, y en un momento de desesperación solicitó un

préstamo de 300 euro a un prestamista particular.

La mujer y el prestamista llegaron a un acuerdo por el que la víctima debía devolver 580 euros en una fecha determinada, pago que realizó con un día de retraso, lo que llevó al hombre a exigir otros 1.200 euros más al haberse retrasado.

Al no poder hacer frente a esa cantidad económica tan elevada, elprestamista duplicó la deuda a más de 2.000 euros. El prestamista, durante año y medio, ha perseguía y molestaba a su víctima, en su lugar de trabajo, en domicilios de familiares e incluso en su casa particular, además de que le ha amenazando de muerte si no pagaba la deuda, que a medida que pasaban los meses alcanzó los 21.220 euros.

El pasado 10 de enero,, el prestamista se presentó en el domicilio de la víctima, mientras le exigía la deuda, la insultaba, incluso llegçó a pegarle y a amenazar de muerte tanto a ella como a su familia, además de que la retuvo durante más de cuatro horas.

Cada vez que el presunto autor de los hechos se presentaba en el domicilio de la víctima para exigirle el pago del préstamo, en reiteradas ocasiones, la retenía en el domicilio durante tres o cuatro horas hasta que conseguía el dinero.

En varias ocasiones la familia de la víctima le prestaba el dinero, para pagarle al prestamista y así éste dejara de amenazarla y retenerla ilegalmente.

Gracias a las investigaciones y gestiones realizadas, se logró saber quién era el prestamista, y tras comprobar que efectivamente la víctima

había sufrido esa serie de hechos delincuenciales, el pasado 15 de enero, esa persona fue identificada y puesta a disposición judicial en calidad de detenida.

Esta actuación policial ha sido desarrollada por el equipo judicial de la Guardia Civil de Arévalo.