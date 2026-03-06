Detenido un hombre en Soria por tres robos violentos y por agredir a una mujer sin hogar para robarle el bolso

Coche de la Policía Nacional. - SUB GBNO. EN SORIA

SORIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en Soria como autor de un delito de robo con violencia y otro de lesiones a una mujer sin hogar, según han informado este viernes fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La detención por agentes de la Comisaría de Soria de Policía Nacional se produjo la madrugada del pasado día 24 de febrero después de que la Sala Operativa del 091 recibió la llamada de una mujer en la que manifestaba que un varón la había golpeado para sustraerle sus pertenencias.

La detención se produjo gracias a la colaboración de dos testigos presenciales, que identificaron al presunto autor tras observar como golpeaba a la mujer en la vía pública y huía con su bolso. La víctima, una mujer sin hogar, resultó lesionada a consecuencia de la agresión, y precisó asistencia médica.

Al detenido se le intervino un teléfono móvil que resultó ser propiedad de un varón de avanzada edad que horas antes había sido asaltado y golpeado.

Las investigaciones posteriores permitieron imputarle además la autoría de un tercer hecho ocurrido tres días antes en idénticas circunstancias.

El detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Soria en funciones de Guardia, que decretó su ingreso en prisión.