Detenido un hombre en Valladolid que amenazó a su compañeros de piso con una navaja por no querer beber con él

Pistola y navaja intervenida al detenido, - SUB GBENO EN VALLADOLID

VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal han detenido en Valladolid, en la madrugada de este martes,14 de julio, a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas a sus compañeros de pisos.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, a la 01:15 horas de la madrugada agentes uniformados de la Policía Nacional y de la Policía Municipal se personaron en un domicilio de la calle Embajadores ya que uno de los moradores del piso estaba amenazando a sus compañeros de vivienda.

Los agentes se personaron en el lugar donde un ocupante abrió la puerta del domicilio, momento en el que un varón acudió con premura a una habitación arrojó dinero sobre la cama y dejó caer al suelo, "con disimulo", una navaja que portaba en su bolsillo.

Este hombre era quien había amenazado de muerte a sus dos compañeros de vivienda, cuando uno de ellos se negó a beber alcohol con él y se tuvo que refugiar en el baño. El ahora detenido, que portaba un arma blanca, comenzó a golpear la puerta del baño donde se había refugiado uno de los inquilinos.

Uno de los policías recuperó la navaja que el individuo había intentado esconder. Se trata de una navaja de hoja de doble filo de tipo mariposa de 22 centímetros de longitud.

Cuando los policías identificaron al individuo comprobaron que sobre él pesaba un control específico judicial por privación de derecho a tenencia y porte de armas. Además, otro policía intervino una pistola de aire comprimido que el varón tenía en su habitación y que, según los dos compañeros de piso, ya había utilizado en otras ocasiones para amenazarles.

Por todo esto los agentes procedieron a la detención del hombre y a su traslado a dependencias de la Policía Nacional como presunto autor de un delito de amenazas, donde ha permanecido custodiado hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.