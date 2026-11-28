Archivo - Suc.- En libertad un hombre con 19 antecedentes tras robar de un tirón dos cadenas de oro de 3.500 euros en Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Judicial ha decretado la libertad para un joven tras haber sido detenido como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad después de que huyera en patinete eléctrico al ser requerido para identificarse, golpeara con el propio vehículo a uno de los agentes durante la persecución y continuara la huida a pie.

El joven llevaba además un trozo de hachís oculto en un calcetín, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos se produjeron en la tarde del 26 de noviembre, cuando una dotación uniformada que patrullaba en un vehículo rotulado por el barrio 29 de Octubre, dentro del Plan estratégico de respuesta policial al consumo y tráfico minorista de drogas en zonas, lugares y locales de ocio, observó al joven salir en patinete eléctrico de una calle en la que es habitual el menudeo de estupefacientes.

Los agentes le dieron el alto para identificarle, pero el varón hizo caso omiso de las indicaciones y comenzó a huir sobre el patinete, por lo que los policías iniciaron una persecución.

Cuando uno de los agentes consiguió agarrarle del brazo, el joven arremetió contra él y le golpeó con el patinete, que salió despedido y chocó contra un turismo, tras lo que el sospechoso continuó la huida a la carrera hasta que finalmente fue interceptado y detenido.

Durante el cacheo de seguridad, los policías localizaron un trozo de hachís oculto en un calcetín, que, según la investigación policial, era el motivo por el que el joven había tratado de escapar.

Por la droga intervenida se levantó un acta en aplicación de la Ley 4/2015 y el detenido fue trasladado a dependencias policiales para su custodia.

El detenido ha sido puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su libertad.