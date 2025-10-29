Detenido por el hurto de joyas en el interior de un domicilio en La Robla (León) valoradas en 25.000 euros

Joyas que fueron sustraídas en el interior de un domicilio de La Robla (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 26 años como presunto autor de un delito de hurto de joyas en el interior de un domicilio de La Robla (León) valoradas por el propietario en unos 25.000 euros y que han podido ser recuperadas.

En los primeros días del presente mes se produjo la sustracción de joyas en una vivienda ubicada en la comarca leonesa de Gordón, donde fueron sustraídas varias piezas de oro.

Mediante las gestiones realizadas se comprobó que parte de las mismas habían sido vendidas en un establecimiento de compra-venta de oro de la ciudad de León, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Asimismo, en el marco de la investigación se localizó a la persona que había realizado la venta, confirmando que tenía en su poder el resto de las joyas.

El pasado lunes día 27 el equipo de Policía Judicial de Armunia procedió a la explotación de la 'operación BIVAC'. En este contexto se detuvo al presunto autor de los hechos, que fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de León con las diligencias instruidas.

Además, fue recuperada la totalidad de los efectos sustraídos, que ya han sido devueltos a su legítimo propietario.