Detenido 'in fraganti' en Salamanca dentro de un coche que intentaba robar

SALAMANCA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han detenido a un hombre que ha sido sorprendido 'in fraganti' en el interior de un vehículo aparcado en la vía pública que pretendía robar.

Varias dotaciones policiales fueron alertadas de que se había recibido aviso sobre un hombre que había forzado vehículos y había revuelto su interior. Al llegar al lugar, los agentes han observado cómo un hombre de las mismas características físicas y de vestimenta se encontraba en el interior de un coche mientras manipulaba las diferentes partes de éste.

En ese momento se ha procedido a su identificación y no ha podido ofrecer ninguna versión que justificara su comportamiento, tal y como han asegurado desde la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante la identificación se ha personado en el lugar otro ciudadano que ha reconocido que otro vehículo de su propiedad que estaba en las inmediaciones había sido también forzado por el mismo hombre, ya que lo había presenciado una vecina.

Los agentes han podido comprobar que efectivamente había otro vehículo violentado, al tiempo que han escuchado la manifestación de la mujer que había presenciado como el hombre identificado había accedido al mismo.

En base a todos los hechos descritos, los agentes han procedido a la detención del hombre y a trasladarle a dependencias policiales para la realización de las correspondientes diligencias. Finalizados todos los trámites oportunos, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente de Salamanca.