Detenido por intentar robar ropa y unas zapatillas en una tienda de Soria y amenazar de muerte a los policías

Coche policial. - SUB GBNO EN SORIA

SORIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón, que posteriormente ha ingresado en prisión por antecedentes similares, por robar en un comercio del polígono de Las Casas de la capital soriana e intimidar a sus empleados.

Los hechos ocurrieron a finales del mes pasado cuando un hombre entró en la tienda, cogió diversas prendas que tenían colocados dispositivos de alarma, incluso se calzó unas zapatillas que estaban puestas en el expositor y abandonço su calzado viejo, tras lo que pretendió abandonar el establecimiento sin abonar lo que se llevaba.

El empleado del local intentó impedir la huida de esta persona, pero desistió ante la actitud violenta e intimidatoria del ahora detenido, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

En pocos minutos varias dotaciones de la Policía Nacional de Soria lograron localizar a este individuo y cuando los agentes se aproximaron a él, fueron recibidos de manera violenta, ya que les escupió y amenazó de muerte.

ANTECEDENTES SIMILARES.

Finalmente, los funcionarios policiales procedieron a la detención de esta persona como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y recuperaron, en ese momento, los objetos sustraídos.

La policía ha tenido numerosas intervenciones con esa persona y siempre ha mostrado "un estado de gran agitación y agresividad" ya que ha sido protagonista de otros intentos de sustracción de objetos en establecimientos comerciales situados en la céntrica calle Collado de Soria.

Finalmente, tras la conclusión del preceptivo atestado policial, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial quien decretó su ingreso en el Centro Penitenciario de Soria.