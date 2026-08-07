Detenido en Íscar (Valladolid) por agredir con un arma blanca a un compatriota en un domicilio

Sucesos.- Investigado por modificar el número de cuenta de destino de una factura para estafar 9.980 euros en Palencia - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 28 años de nacionalidad extranjera ha sido detenido como presunto autor de un delito de lesiones tras una agresión por arma blanca a un compatriota en un domicilio de la localidad vallisoletana de Íscar.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado, 1 de agosto, en el domicilio habitual del ahora detenido, donde, por causas que se investigan, se produjo un altercado entre varios compatriotas.

Durante el transcurso de la discusión, el joven agredió a otro al que causó lesiones. De hecho, la Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos tras recibir un aviso del Centro de Salud de Íscar donde se atendió a un joven por heridas en un brazo provocadas por los fragmentos de una botella de cristal que había sido arrojada desde el domicilio en el que se produjo el altercado.

Poco después, la persona que había resultado herida por arma blanca acudió al mismo centro sanitario para recibir asistencia médica y explicó a los agentes la presunta autoría tanto de la agresión con arma blanca como del lanzamiento de la botella.

De forma inmediata, la Guardia Civil se desplazó al domicilio donde se habían producido los hechos. Tras identificar a las personas que se encontraban en el interior de la vivienda y realizar las oportunas gestiones de investigación, procedieron a la detención del presunto autor de las lesiones.

La investigación permitió constatar que el detenido contaba con antecedentes policiales por delitos similares. Finalmente, el detenido fue trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.