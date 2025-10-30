Detenido un joven de 24 años por apuñalar en una discoteca de Segovia a un varón que resultó herido grave

SEGOVIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido como presunto autor de un homicidio en grado de tentativa a un joven de 24 años por el apuñalamiento de otro varón que resultó herido grave con siete incisiones tras una discusión en una discoteca de Segovia.

La investigación se inició el pasado día 12 de octubre con motivo de una riña acaecida sobre las 06.00 horas en una discoteca situada en la Avenida de Segovia, donde se produjo una discusión entre varias personas.

En el transcurso de la misma, tras recriminarse e increparse mutuamente, uno de los participantes fue apuñalado y tuvo que ser trasladado al Hospital General de Segovia, donde se certificó que presentaba siete lesiones incisas producidas por arma blanca en diversas partes de su cuerpo, con un pronóstico grave.

Días después, tras "arduas" investigaciones realizadas por miembros del Grupo 1º de Policía Judicial de la Comisaría de Segovia, se procedió a la detención del individuo, que fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la ciudad.