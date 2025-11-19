Detenido un joven de 30 años en Valladolid por amenazas graves a su pareja, que quería dejar la relación

VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 30 años ha sido detenido en el barrio vallisoletano de La Rondilla por un delito de violencia de género tras amenazar de forma "grave" a su pareja, una joven de 24 años, que le había transmitido en varias ocasiones su voluntad de dejar la relación.

Según han informado fuentes de la Policía Municipal a Europa Press, la detención se produjo en torno a la medianoche entre este martes y este miércoles después de que la Sala recibiera una llamada a las 23.40 del martes en la que una joven de 24 años denunciaba que su pareja la acababa de amenazar con personarse en su vivienda para agredirla.

Un indicativo de la Policía Municipal fue comisionado al lugar y se entrevistó con la mujer, que les relató que ella quiere finalizar la relación y que cada vez que se lo transmite al varón, reacciona de manera violenta, "rompiendo muebles, dando golpes a las paredes" y unos días atrás le llegó a quitar el móvil para arrojarlo al suelo y rompiéndolo.

Además, avisó de que este martes había visto al ahora detenido por las inmediaciones de su vivienda, por lo que transmitió el miedo que tiene de que llegue a cumplir sus amenazas.

La joven aportó datos de su pareja y agentes policiales consiguieron localizarlo poco después en torno a su propio domicilio, próximo a la zona donde vive la mujer para detenerlo por un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

La Policía Municipal ha informado a la víctima de los pasos a seguir y que los agentes del Servicio de Atención a Víctimas de Violencia Doméstica (SAVVD) se pondrían en contacto con ella para poner la denuncia.