Detenido un joven por agredir a otro con un arma blanca en Benavente (Zamora)

ZAMORA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 27 años ha sido detenido como presunto autor de la agresión con arma blanca a un joven de 19 años en la localidad zamorana de Benavente, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

La víctima, un varón de 19 años con domicilio en Benavente, fue trasladada en un primer momento fue llevado a hospital de Benavente, si bien posteriormente fue trasladado al Hospital Virgen de la Concha (ZA).

Los hechos han tenido lugar en la madrugada de este domingo y la detención se ha producido por un supuesto delito de lesiones.