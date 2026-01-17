Detenido un joven por golpear a otro sorpresivamente y sin mediar explicación en un local de ocio de Valladolid

Archivo - Sucesos.-Cuatro detenidos en Jerez (Cádiz) al frustrar una estafa bancaria online de 98.000 euros a una vecina de Madrid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Valladolid como presunto autor de un delito de lesiones graves tras golpear a un joven de 25 años sorpresivamente y sin mediar explicación en la entrada de un local de ocio por la noche, lo que le provocó una caída a consecuencia de la cual sufrió una fractura en el tobillo izquierdo.

La detención se produjo el pasado 15 de enero y los hechos se remontan al 29 de noviembre cuando la víctima se encontraba en el interior de un local de ocio de la capital y salió a la vía publica a fumar.

Cuando pretendió volver al interior de local, un hombre que controlaba el acceso al local y que se encontraba en la puerta le indicó que no iba a entrar.

Junto al portero del local había otro joven que "sorpresivamente y sin mediar explicación" propinó un puñetazo a la victima haciendo que cayera y se golpeara fuertemente en la pierna izquierda, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Una dotación de Policía Nacional fue comisionada por la Sala CIMACC 091 para acudir al lugar e identificó al agresor, por lo que dejó una nota de la identidad del mismo en dependencias policiales.

Por su parte, la víctima fue trasladada para ser atendida en el Hospital Clínico Universitario y posteriormente el día 7 de enero, la víctima de la agresión se personó en dependencias de la Policía Nacional en Valladolid para denunciar la agresión sufrida.

Los investigadores, en base a la denuncia de la víctima y a la identificación del agresor, y tras cotejar declaraciones de testigos y videos de la noche en que ocurrió, procedieron el pasado día 15 de enero a la detención del joven como presunto autor de un delito de lesiones graves.

El detenido fue oído en declaración en las dependencias de la Comisaría de Policía Nacional de distrito de Valladolid-Delicias, y tras poner en conocimiento de la autoridad judicial el atestado instruido y sus conclusiones, el joven quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez, cuando sea requerido para ello.