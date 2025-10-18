Detenido un joven por pegar un puñetazo en la cara a otro en un local de Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenida una 'mula informátiva' por estafar 2.300 euros a través de plataformas de compraventa en Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón por un presunto delito de lesiones tras haber pegado un puñetazo en la cara a un joven al que no conocía sin mediar palabra en un céntrico establecimiento de la ciudad.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del pasado 5 de octubre, cuando el denunciante se encontraba en compañía de varios amigos en un céntrico establecimiento de la ciudad, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

En el interior del local, presenció una discusión entre uno de sus amigos y un grupo de jóvenes, momento en el que escuchó cómo uno de ellos le decía a su amigo 'te esperamos fuera'.

Minutos después, tras abandonar el establecimiento, el denunciante fue abordado por uno de los jóvenes, quien sin mediar palabra le propinó un puñetazo en el rostro y se marchó del lugar acompañado por sus amigos, mientras que la víctima acudió a un centro médico para recibir asistencia sanitaria.

El denunciante manifestó no conocer al autor de la agresión, aunque indicó que podría reconocerlo en caso de volver a verlo. Tras las gestiones oportunas llevadas a cabo por los agentes de Policía Nacional, se logró la identificación y detención del presunto autor a primera hora de la tarde del día 15 de octubre.

Tras realizar las diligencias pertinentes, se informó al juzgado competente y el detenido fue puesto en libertad.