Detenido un joven por robar en casa de una amiga en Salamanca

SALAMANCA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 26 años por presuntamente forzar las cerraduras de tres habitaciones y robar dinero y otros objetos dentro de una vivienda, concretamente en un piso compartido por tres chicas, una de ellas amiga de él, en la ciudad de Salamanca.

Las investigaciones comenzaron tras la denuncia por robo de una de las víctimas, en cuyo proceso explicó que comparte piso con otras dos mujeres más y que un amigo suyo, del que aportaba en ese momento solamente el nombre y la edad aproximada, aprovechó la confianza que les unía para, estando solo en la casa, forzar las puertas de tres habitaciones que se encontraban cerradas mediante un candado.

Así, consiguió llevarse diversos efectos como anillos, cadenas, cremas, documentos personales, unas zapatillas, un bolso, un neceser, una cámara de fotos, auriculares y un total de 500 euros en dinero.

Después de realizar las gestiones oportunas, los agentes consiguieron la identificación completa del presunto autor de los hechos, con antecedentes por "hechos similares", el cual fue detenido por un presunto delito de robo con fuerza.

En el momento de la declaración, el detenido hizo entrega de alguno de los efectos sustraídos como un organizador de plástico vacía, unos auriculares, un bolso neceser, una cámara de fotos y su funda y un bolso de color beige; respecto al dinero, manifestó que se había llevado 20 euros y no los 500, y que esa cantidad que decía haberse apropiado la devolverá, no así el calzado que se llevó de una de las habitaciones, ya que no está en su poder.