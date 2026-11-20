Uno de los coches robados en Burgos. - POLICÍA NACIONAL

BURGOS, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Burgos ha detenido y puesto a disposición judicial a un varón de unos 20 años de edad, a quien se imputa la presunta comisión de 16 robos en interior de vehículos perpetrados en dos aparcamientos públicos de Burgos, según datos de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, recogidos por Europa Press.

Los hechos investigados se refieren a robos cometidos entre el pasado 26 de octubre y el 17 de noviembre en los aparcamientos de la Plaza Mayor y la Plaza Vega, ambos situados en el centro de la capital.

El procedimiento seguido para la comisión de tan elevado número de hechos ha sido similar. En primer lugar, accedía al interior de dichos parking y, mediente el empleo de una herramienta tipo llave inglesa o similar, fracturaba uno de los cristales laterales o lunas principales de los coches afectados, de los que sustraía "sin discriminación cualquier objeto o efecto que hallara en ellos".

La investigación policial llevada a cabo y el análisis de las denuncias formuladas, muestra que además, se habría apoderado de varias llaves de coches y había hecho uso después de algunos de los vehículos.

La detención del presunto autor, practicada por efectivos uniformados de la Policía Nacional sobre las 21.00 horas de este martes, tuvo lugar tras el aviso de una testigo en tiempo real de uno de estos robos, que en el interior del aparcamiento de plaza Vega, sorprendió al finalmente detenido en el interior de un vehículo que presentaba la luna trasera totalmente fracturada.

Tras comunicar este extremo a la Policía Nacional, así como las características físicas del presunto autor, varios indicativos uniformados se personaron "de inmediato" en el lugar, efectuaron una búsqueda y rastreo del sujeto, al que, instantes después, observaron huir a la carrera hacia el Arco de Santa María.

Los agentes lograron darle alcance y procedieron a su detención.

Las comprobaciones llevadas a cabo in situ por los efectivos allí presentes, documentaban el robo en dos vehículos más dentro del citado parking, que aparecían al igual que el anterior, con una de las lunas principales rotas, y el interior totalmente revuelto.

En el "cacheo" practicado sobre el detenido le fueron encontrados varios efectos presuntamente robados, entre otros una chaqueta de cuero, una tarjeta bancaria, un cargador de teléfono móvil, unos auriculares de música o una navaja multiusos.

Se le atribuye la sustracción de otros muchos efectos denunciados e investigados en estas actuaciones.

En particular, también le fue intervenida una llave inglesa, herramienta de tamaño y peso notable y que los investigadores consideran que pudo ser el elemento del que se valió para fracturar los cristales de los vehículos violentados.

Además, le fue intervenida la llave principal de un vehículo turismo, la cual, tras las gestiones de investigación practicadas, se ha comprobado que fue sustraída del interior de un turismo en el aparcamiento de la Plaza Vega el pasado 8 de noviembre, y que hizo uso de él pese a no tener permiso de conducir.

De hecho, presuntamente sufrió un accidente de circulación en el que dicho vehículo sufrió "sustanciales daños", como se comprobó cuando fue recuperado días después en el estacionamiento de una superficie comercial.

Por todo lo anterior, al ahora detenido se le imputan los delitos de robo/hurto de uso de vehículo a motor, hurto y delito contra la seguridad vial.