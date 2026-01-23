El Detenido Junto A La Feria De Valladolid Con MDMA Y Anfetamina Acepta Un Año Y Medio De Cárcel. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El joven que en marzo de 2024 fue detenido por la policía en las inmediaciones de la Feria de Valladolid en posesión de distintas cantidades de MDMA y anfetamina se ha conformado este viernes con una condena de un año y medio de cárcel, frente a los dos años de privación de libertad que solicitaba para él inicialmente la Fiscalía vallisoletana.

El juicio no ha llegado a celebrarse en su integridad y se ha visto reducido a una comparecencia en la que el encausado, D.A.C, se ha declarado autor de un delito de tráfico de drogas--se le aplica la atenuante analógica de drogadicción--y ha aceptado un año y medio de prisión y el pago de una multa de 300 euros, según el fallo anticipado 'in voce' por el magistrado presidente del tribunal recogido por Europa Press.

La detención del 'camello', cuya defensa ha solicitado la suspensión de la ejecución de la condena, se produjo sobre las 18.10 horas del día 23 de marzo de 2024 cuando se encontraba en las inmediaciones de la Feria de Valladolid, en la calle Ramón Pradera, y su comportamiento sospechoso, fundamentalmente motivado por el nerviosismo que presentaba al detectar la presencia policial, llevó a los agentes a identificarle y cachearle.

Fue entonces cuando los funcionarios policiales le ocuparon 11 comprimidos de color azul con la leyenda 'The Punisher' que, debidamente analizados, resultaron ser MDMA, con un peso neto de 5,49 gramos; varios trozos de comprimidos de color gris, de la misma sustancia, con un peso de 1,60 gramos; otros dos trozos de comprimidos de color violeta, igualmente de MDMA, que arrojaron un peso de 0,08 gramos, y, finalmente, un envoltorio de plástico anudado con alambre de jardinería que portaba 0,53 gramos de anfetamina.

Las mencionadas sustancias, con un valor en el mercado de 411 euros, las poseía el acusado para su venta a toxicómanos a cambio de dinero.