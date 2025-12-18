Detenido, junto a su hermana, por llevarse a sus hijos a Palencia cuando estaban bajo custodia de su expareja

Archivo - Un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL DE VALLADOLID. - Archivo

VALLADOLID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido detenido, junto a su hermana, por sustraer a sus dos hijos menores y llevárselos a Palencia cuando se encontraban en Madrid bajo la custodia de la madre, sin comunicar su paradero ni ponerse en contacto con la progenitora, según datos de la Policía Nacional, recogidos por Europa Press en un comunicado.

Los hechos sucedieron a finales de noviembre en el distrito madrileño de Arganzuela, mientras los menores se encontraban bajo la custodia de su madre que en esos momentos estaba trabajando, por lo que los niños estaban con una cuidadora.

Una tía paterna se presentó en el domicilio y solicitó ver a los menores, a lo que la cuidadora accedió y permitió el acompañamiento mientras se dirigían al lugar de trabajo donde se deberían reencontrar con la madre. Durante ese recorrido, la expareja de ella --padre de los menores-- llegó y entre ambos embaucaron a la cuidadora para hacerle creer que se tenían que llevar a los menores.

A partir de ese momento, la madre dejó de tener contacto con sus hijos, por lo que desconocía su paradero y le fue imposible comunicarse telefónicamente con ninguna de estas dos personas.

Los menores fueron trasladados desde Madrid a Palencia, al domicilio del familiar implicado en la actuación, donde la investigación policial ubicó a ambos, que fueron detenidos, en apenas 72 horas, como presuntos responsables de un delito de sustracción de menores.

Este lugar era la residencia de la tía paterna --hermana del progenitor-- que había participado en los hechos. Por ese motivo y en reiteradas ocasiones, los agentes acudieron al domicilio a comprobar el paradero de los menores sin obtener respuesta alguna.

Tras las gestiones realizadas por los agentes de la Comisaría de Distrito de Arganzuela y la Comisaría de Palencia, el pasado día 27 de noviembre, las investigaciones culminaron con la detención del progenitor mientras se encontraba circulando con su vehículo, acompañado por uno de sus hijos.

Inmediatamente, en el domicilio investigado fue detenida la tía paterna, encontrándose en el interior el otro de los menores. Ambos fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de sustracción de menores.

ENTREGA DE LOS MENORES A LA MADRE

Los niños fueron trasladados a dependencias policiales para su custodia y cuidado en un centro de acogida.

Desde Madrid, un indicativo policial provisto con sillas de retención infantil se desplazó junto a la madre de los menores hasta Palencia para realizar la entrega de los menores, reintegrándolos al domicilio materno,