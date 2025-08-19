Un detenido en Laguna (Valladolid) tras tratar de robar con escalo en una vivienda con su propietario dentro

Archivo - Sucesos.- Recuperado un bebé que su padre, que reside en Medina del Campo, se llevó con intención de huir a Rumanía - GUARDIA CIVIL VALLADOLID - Archivo

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un varón por un delito de robo con fuerza en las cosas por el procedimiento del escalo en la localidad de Laguna de Duero (Valladolid), según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La detención se produjo después de que la Guardia Civil recibiera el pasado día 13 una llamada telefónica de un ciudadano informando de que había observado a una persona saltar a la parte trasera de una vivienda e intentaba acceder a un trastero tratando de forzar la puerta de acceso al mismo.

De modo inmediato, una patrulla se desplazó al lugar a comprobar los hechos, donde el alertante describió lo sucedido a los agentes. El propietario se encontraba en el interior de la misma y manifestó no haberse percatado de lo sucedido, pero que disponía de cámaras de vigilancia para comprobar el acceso ilícito a la vivienda.

Tras un visionado rápido de las imágenes, se logró identificar al asaltante al que se vio de manera evidente en el patio de la vivienda y después saltar la tapia de la misma.

Ante ello, los agentes recorrieron diferentes calles del municipio y lograron localizar a una persona cuyas características coincidían con la observada en las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda. Por ello, se procedió a la detención de esta persona por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias las cuales han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Valladolid.