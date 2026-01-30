Detenido de madrugada en Palencia un varón con una reclamación judicial de Zaragoza de 2024

PALENCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron la pasada madrugada a un varón al que le constaba una reclamación judicial en vigor desde 2024 por un Tribunal de Zaragoza.

Agentes de la Policía Nacional identificaban la madrugada del jueves a un varón en el Paseo de los Frailes de la capital, al que, una vez identificado en la base de datos de la Policía, le constaba en vigor una "detención y personación" por un Tribunal de lo Penal de Zaragoza desde el pasado 2024.

La dotación procede a la detención y traslado a dependencias policiales a realizar el correspondiente atestado policial y a informar al juzgado reclamante de la detención del ciudadano reclamado. Una vez finalizada las gestiones policiales, es trasladado a dependencias judiciales a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia, decretando su libertad.