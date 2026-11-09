Detenido por malos tratos un hombre en La Bañeza (León) tras amenazar con un cuchillo a su pareja

Cuchillo inautado presuntamente usado por el detenido para amenazar a su pareja en La Bañeza (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo en la tarde de ayer a un varón como supuesto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, en un caso catalogado como riesgo extremo en el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género (Viogen), tras amenazar presuntamente con un cuchillo a su pareja en un establecimiento hostelero de la localidad de La Bañeza (León).

El Puesto Principal de la Guardia Civil de La Bañeza instruye las correspondientes diligencias, que serán remitidas al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de León, junto con el detenido y el arma blanca incautada --con una hoja de más de diez centímetros--, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 52 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.