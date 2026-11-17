MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a un individuo tras entrar esta tarde en dependencias de la Comisaría de Medina del Campo, forcejear con una agente y herirle con un arma blanca, según ha informado a Europa Press el subdelegado del Gobierno en la provincia, Jacinto Canales.

El suceso se ha producido esta tarde cuando el agresor, vecino de Medina del Campo, ha entrado en las instalaciones policiales y, sin que hayan trascendido los motivos, ha comenzado a forcejear con uno de los agentes que allí se encontraba y a quien en el transcurso de la pelea ha clavado al funcionario en su costado el cuchillo que portaba.

Tras la agresión, el individuo se ha dado a la fuga, si bien ha sido detenido poco tiempo después.

El subdelegado ha explicado que el agente lesionado, cuyo estado se desconoce, ha sido evacuado de urgencia al Hospital de Medina del Campo, "donde será intervenido o ya lo está siendo", ha indicado Canales sin poder aportar más detalles de lo sucedido.