Detenido en Miranda de Ebro (Burgos) tras forzar varios cajetines del lavadero de una gasolinera.

MIRANDA DE EBRO (BURGOS), 25 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Miranda de Ebro (Burgos) han detenido a un hombre de entre 40 y 45 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras forzar los cajetines de cobro de la zona de lavado de vehículos de una estación de servicio, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La intervención de los agentes se ha producido a las dos de la madrugada fruto de un requerimiento ciudadano en el que se ha alertado de fuertes golpes y de ataques a las máquinas de cobro del establecimiento. Los efectivos desplazados al lugar han constatado que dos cajetines de distintos boxes se encontraban forzados y un tercero presentaba daños.

De manera simultánea, otra dotación de apoyo de la Policía Nacional ha localizado en las inmediaciones a un varón indocumentado que presentaba rasguños visibles en las manos. El individuo, que portaba varias monedas y dinero fraccionado, ha intentado justificar su presencia en el lugar de forma inverosímil.

Posteriormente, las fuerzas de seguridad han avisado a los gestores del negocio violentado para comprobar las cámaras de seguridad. Tras un visionado 'in situ' de las imágenes del sistema de videovigilancia, se ha verificado la plena coincidencia del sospechoso con el delito perpetrado.

Ante esta comprobación, los agentes han procedido a la detención del hombre y a su posterior traslado a las dependencias policiales. El arrestado ya ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción competente.