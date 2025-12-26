Detenido en Nava (Valladolid) un trabajador por amenazar a un compañero con una navaja y un bate de madera - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Nava del Rey (Valladolid) a un varón como presunto autor de un delito de amenazas graves con arma blanca tras amenazar con una navaja y un bate de madera a un compañero de trabajo en el interior de un establecimiento de hostelería.

Los hechos ocurrieron sobre las 18.00 horas del pasado 22 de diciembre, cuando el responsable del local alertó a la Guardia Civil de que uno de los empleados había amenazado a otro con ambos objetos. De forma inmediata, una patrulla se desplazó al lugar y, tras recibir apoyo de otros agentes, localizó al trabajador, que se encontraba en estado de embriaguez.

Las investigaciones, apoyadas en el visionado de las cámaras de seguridad y en los testimonios de los testigos, permitieron a los agentes interceptar y detener al autor de los hechos en el propio establecimiento. En el exterior del local se halló el bate de madera utilizado, que fue intervenido y depositado en dependencias oficiales.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Medina del Campo.