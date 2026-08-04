Detenido por originar un incendio forestal cuando usaba una radial en Monteagudo de las Vicarías (Soria)

Detenido en Soria el presunto autor de un delito forestal por una grave imprudencia - GUARDIA CIVIL

SORIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Soria ha detenido a un varón de 52 años, vecino de Monteagudo de las Vicarías (Soria), como presunto autor de un delito de incendio forestal cometido por imprudencia grave cuando realizaba trabajos con una radial en el lugar de los hechos.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 31 de julio a las 14.48 horas, en el término municipal de Monteagudo de las Vicarías (Soria), donde se originó un incendio forestal que afectó principalmente a vegetación herbácea y arbustiva, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Almazán de la Guardia Civil, junto con agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León y BRIF de Lubia.

La rápida actuación coordinada de los servicios intervinientes permitió controlar el fuego en sus primeras fases y evitar su propagación a una superficie de mayor extensión.

Las investigaciones llevadas a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza han permitido determinar que el incendio se originó cuando el detenido realizaba trabajos con una radial en el lugar de los hechos.

El día de los hechos se encontraba vigente la declaración de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales emitida por la Junta de Castilla y León, que conllevaba la prohibición de realizar determinadas actividades susceptibles de provocar incendios.

Como resultado de la investigación, el Seprona procedió a la detención del presunto autor e instruyó las correspondientes diligencias, que han sido puestas, junto con el detenido, a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almazán (Soria).

La Guardia Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones durante la época de peligro alto de incendios forestales y de respetar las restricciones establecidas por las administraciones competentes, ya que una imprudencia puede ocasionar graves daños al patrimonio natural y poner en riesgo la seguridad de las personas.