Un detenido y otro investigado por robar mil litros de combustible de una locomotora en Venta de Baños

Agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALENCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia, en el marco de la operación 'VENORMUZ', ha detenido a una persona y ha investigado a otra por el hurto continuado de aproximadamente 1.000 litros de combustible del depósito de una locomotora de mercancías en la Estación Pequeña de Venta de Baños.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la investigación se ha iniciado en el mes de marzo, cuando el personal de seguridad del recinto ferroviario ha detectado la presencia de varias garrafas y una manguera -empleada presuntamente para la extracción del carburante- junto a un tren que se disponía a iniciar su ruta y en los alrededores de las instalaciones.

Tras comprobar que se habían extraído unos 1.000 litros de gasóleo de la locomotora sin ejercer fuerza, los agentes de la Guardia Civil han abierto las correspondientes pesquisas que han permitido localizar el vehículo utilizado para cometer el ilícito.

La actuación policial ha culminado con la detención de un individuo como presunto autor del hurto y la investigación de una segunda persona en calidad de cooperadora, por haber facilitado los medios necesarios para perpetrar los hechos.