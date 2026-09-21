Detenido en Palencia por amenazar con un cuchillo al dueño de un local que le negó el acceso por "embriaguez"

PALENCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Palencia han detenido a un joven de 23 años que amenazó con un cuchillo de cocina al propietario de un establecimiento de hostelería que le negó el acceso por el estado de embriaguez en la que se encontraba.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de la capital palentina, a la 1.00 horas del sábado, 19 de septiembre, los agentes de la Policía se personaron en la calle Alfonso VIII, para detener a un joven que estaba amenazando con un arma blanca, un cuchillo de cocina, al propietario de un establecimiento que no le permitió entrar al local por el estado de embriaguez en que se encontraba.

Los agentes se inacautaron del cuchillo de cocina y trasladado a las dependencias de la Policía Nacional.