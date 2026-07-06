Detenido en Palencia un presunto estafador que ofrecía piezas falsas de joyería en comercios de compraventa

Inspección del vehículo de alquiler que llevaba el detenido por un intento de estafa en Palencia. - POLICÍA NACIONAL

PALENCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palencia a un varón como presunto autor de un delito de estafa, en una actuación que permitió impedir un nuevo fraude en un establecimiento de compraventa al que ofrecía piezas falsas de joyería, mientras que se ha esclarecido otro hecho cometido meses antes en la ciudad, cuando vendió a una persona dos móviles de alta gama falsificados.

Según han informado fuentes de la Policía Nacional, la detención se llevó a cabo el pasado miércoles 1 de julio, después de que sobre las 11.00 horas se recibió el aviso de un agente fuera de servicio sobre la presencia de un varón que presuntamente ofrecía piezas de joyería falsas en comercios de compraventa de la capital.

La alerta situó al sospechoso en un establecimiento de la calle Panaderas de Palencia, por lo que se desplazaron de inmediato varias dotaciones policiales para comprobar los hechos.

Los agentes desplazados al lugar localizaron al sospechoso e iniciaron las comprobaciones oportunas.

La actuación permitió impedir la consumación de un fraude, tras lo cual se procedió a su identificación y detención del sospechoso.

Durante la intervención, los agentes inspeccionaron el vehículo utilizado por el detenido, un turismo de alquiler estacionado en las inmediaciones. En su interior localizaron 2.500 euros en efectivo ocultos en uno de los asientos, además de una cadena de apariencia dorada, diversa documentación y otros efectos de interés para la investigación.

La localización del dinero oculto y la posterior confirmación de que la cadena intervenida no estaba fabricada en oro aportaron nuevos elementos de interés para el avance de las diligencias.

Las pesquisas desarrolladas por la Policía Nacional relacionaron al investigado con otra estafa denunciada en Palencia el 16 de abril, en la que la víctima aportó una fotografía del presunto autor.

El análisis conjunto de los elementos recabados permitió identificarlo como presunto responsable de aquellos hechos.

Las pesquisas permitieron esclarecer una estafa cometida sobre las 15.24 horas del 16 de abril en las inmediaciones de la calle Mayor Principal de Palencia, donde una persona adquirió por 700 euros dos teléfonos móviles supuestamente de alta gama, concretamente dos iPhone 17 Pro Max, que posteriormente resultaron ser falsificaciones.