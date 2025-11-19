Detenido en Palencia por quebrantar la orden de alejamiento de su expareja y conducir un patinete drogado

PALENCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido a un varón de 23 años como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena sobre una orden de alejamiento interpuesta por el Juzgado de Palencia, además de pillarle conduciendo un patinete drogado.

Tal y como ha informado la Policía Municipal, los hechos tuvieron lugar la noche del pasado lunes, cuando agentes observaron cómo un conductor de un patinete eléctrico no respetaba la luz roja de un semáforo de la avenida Reyes Católicos, motivo por el cual lo siguieron para darle el alto.

El conductor continuó conduciendo irregularmente, tanto por la calzada como por la acera, hasta que se detuvo en un portal de la calle Asunción. Cuando los agentes se bajaron del vehículo policial, presenciaron al conductor conversar con una mujer y una niña dentro del portal. Cuando las mujeres vieron a la patrulla, subieron escaleras arriba, dejando al varón solo.

Los agentes le identificaron y comprobaron que sobre él pesaba una orden de alejamiento de persona y domicilio y sospecharon que esa persona podía ser la mujer con la que conversaba. Los agentes subieron al domicilio y comprobaron que era la mujer sobre la que pesaba esa orden de alejamiento.

La patrulla detuvo al varón, previa lectura de derechos, y le sometió a las pruebas de detección de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes, dada la errática conducción presenciada previamente. El conductor dio positivo en THC en el test indiciario, por lo que, tras ser trasladado a dependencias de Policía Nacional, se le formularon las oportunas denuncias.