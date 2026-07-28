Detenido en Pedrajas (Valladolid) tras disparar a un conocido "por desavenencias"

Archivo - Ni Madrid ni Barcelona: estos son los municipios en los que más han aumentado los robos 'al descuido' - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALLADOLID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a una persona por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa en la localidad de Pedrajas de San Esteban después de que descerrajara dos tiros con una escopeta de caza a un conocido que transitaba por un camino en su vehículo "por desavenencias personales".

Los hechos se produjeron en la mañana del pasado domingo, cuando la víctima llamó al Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil, para comunicar que cuando se encontraba circulando con su vehículo por un camino de la localidad, una persona se había aproximado a él, le encañonó con un arma y le disparó en dos ocasiones, afortunadamente, sin haberle provocado ninguna lesión. En dicha información facilitó una descripción del presunto autor y del vehículo en el que huyó del lugar de los disparos.

De manera inmediata se desplazaron al lugar dos patrullas de la Guardia Civil que, tras entrevistarse con la víctima, iniciaron un dispositivo de búsqueda, localización e identificación del presunto autor de los disparos. Dicho dispositivo dio resultado al identificar a la persona y el vehículo facilitados por la víctima momentos antes, informa el Instituto Armado a través de un comunicado.

Tras inmovilizar el vehículo, procedieron al registro del mismo, en el que hallaron una escopeta de caza. Durante la intervención policial el presunto autor de los hechos indicó a los agentes que había disparado en dos ocasiones a la víctima. Los agentes comprobaron en la inspección ocular del vehículo de la víctima la existencia de impactos compatibles con arma de fuego (escopeta). Además, un testigo presencial corroboró los hechos.

El autor y la víctima se conocían previamente, por lo que los motivos del intento de homicidio pudieran radicar en "desavenencias previas" entre ambos. La Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias, las cuales fueron puestas, junto con el detenido y el arma, a disposición del Tribunal de Instancia de Medina del Campo en funciones de Guardia.