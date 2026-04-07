Detenido tras presentar el carné de su gemelo por carecer de puntos y darse a la fuga en Valladolid

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VALLADOLID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 32 años ha sido detenido en Valladolid tras haber protagonizado una peligrosa persecución policial de unos diez minutos por varias calles de la ciudad después de ser sorprendido cuando utilizaba el teléfono móvil mientras conducía, presentar el carné de su hermano gemelo por carecer de puntos en el suyo y darse a la fuga al ser requerido por los agentes.

El conductor, que circulaba sin permiso en vigor tras haberlo perdido por puntos y que además se identificó inicialmente con la documentación de su hermano gemelo, puso en riesgo a "numerosos usuarios" de la vía al alcanzar velocidades de hasta 130 kilómetros por hora, saltarse semáforos en rojo y circular en dirección prohibida, hasta ser finalmente interceptado y reducido por los agentes, según han detallado fuentes policiales a Europa Press.

Todo comenzó sobre las 22.00 horas del lunes, cuando agentes de la Policía Municipal dieron el alto a un conductor que utilizaba el móvil mientras circulaba en la Avenida de Ramón y Cajal.

El individuo se identificó y presentó un DNI y un permiso de conducir al nombre de una persona que en principio parecía ser él, si bien un de los agentes le reconoció ya que había protagonizado una intervención previa y tenía conocimiento de que tenía un hermano gemelo.

De hecho, en la misma tarde se habían instruido unas diligencias del grupo de atestados por un delito contra la seguridad vial por conducir sin puntos en el carné.

Fue entonces cuando uno de los agentes solicitó al individuo que detuviera el coche, si bien hizo caso omiso y arrancó el vehículo para emprender la huida, lo que provocó que uno de los agentes tuviera que apartarse para no ser atropellado.

Así, se inició una persecución a través de calles como Chancillería, Madre de Dios, Valle Esgueva, Paseo de Belén, Camino del Cementerio con velocidades que llegaron a alcanzar los 130 kilómetros por hora. El ahora detenido incluso llego a circular por la VA-20 y se saltó varios semáforos, con lo que demostró un "desprecio bastante grande hacia su vida y la de los demás".

Posteriormente salió hacia la calle Costa Brava y se dirigió hacia la Avenida de Santander, dirección centro, donde giró hacia Amor de Dios y finalmente fue interceptado en la calle Vuelo, donde había varias patrullas que le cerraron el paso.

En ese momento el individuo intentó emprender la huída a pie pero fue reducido e inmovilizado por hasta cuatro agentes intervinientes, ya que opuso una "fuerte resistencia". Tras ello fue informado de sus derechos y detenido para posteriormente ser trasladado al médico por si tuviera alguna lesión.