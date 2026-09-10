Detenido en un pueblo de Valladolid por mostrar sus genitales a una niña y masturbarse ante otra

Archivo - Granada.-Sucesos.-La Guardia Civil detiene a un individuo por cuatro delitos contra el patrimonio en Loja - GUARDIA CIVIL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la 'Operación Candype', ha detenido a un hombre por un delito de exhibicionismo, tras mostrar sus genitales a una niña en un pueblo de la provincia y masturbarse ante otra, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los hechos se produjeron el pasado año durante el mes de agosto en la zona de las piscinas de una localidad de Valladolid, cuando un varón se acercó a una menor de 6 años y, tras entablar conversación con ella, le enseñó los testículos. Unos días más tarde, esta persona se volvió a acercar a esta niña y volvió a enseñarle los genitales desde su vehículo, de ahí que los padres de la menor interpusieran la correspondiente denuncia.

También en agosto se volvieron a producir unos hechos semejantes, tal y como denunció una mujer que se encontraba paseando con sus hijos por la urbanización junto a la piscina, momento en el que una de sus hijas de 7 años, que se había alejado, regresó junto a su madre rápidamente y le comentó que había visto a un varón masturbándose.

Dada la gravedad de los hechos, la alarma social creada y la reiteración delictiva, la Guardia Civil asumió la investigación. Tras la toma de declaración a varios vecinos de la zona, junto con el visionado de cámaras y la vigilancia y seguimiento de posibles vehículos de sospechosos, se logró dar finalmente con la identidad del presunto responsable, quien fue detenido el pasado día 3 de septiembre.

Dichos hechos se encuentran judicializados por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid.