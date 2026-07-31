Detenido un reincidente por robo con fuerza en cajetines de aspiradoras en gasolineras de Valladolid

Material intervenido al autor de los hechos - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre reincidente ha sido detenido como presunto autor de robos con fuerza cometidos en cajetines de aspiradoras en gasolineras de Valladolid capital, hechos por los que ya fue detenido junto con otro varón el pasado 23 de julio cuando se les imputaron siete robos.

Además y según ha informado la Policía Nacional, este detenido acumula quince robos en menos de dos semanas.

La última detención ha tenido lugar en la madrugada del pasado miércoles, 29 de julio, cuando el hombre fue sorprendido cuando manipulaba los cajetines de los aspiradores con una pletina de acero. Los agentes observaron al individuo acceder a una estación de servicio aún cerrada y dirigirse directamente a la zona de aspiradores, donde inició maniobras de forzamiento.

Este hombre fue interceptado y detenido en el acto y se le intervino la herramienta metálica utilizada. Ya en Comisaría, se realizaron gestiones que permitieron vincular al detenido con otros tres intentos de forzamiento ocurridos esa misma noche en diferentes gasolineras de la ciudad. En dos de ellas, los cerramientos aparecían ya dañados, y en otra, dos clientes habían sorprendido a un varón manipulando los cajetines, "coincidiendo plenamente su descripción física con la del arrestado".

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la práctica de las diligencias oportunas. La autoridad judicial ha decretado su puesta en libertad.

La Policía Nacional ha informado de que en el marco de esta investigación los agentes han podido vincular al detenido con cuatro robos cometidos los días 22, 25, 26 y 27 de julio, todos coincidentes en técnica de forzamiento y selección de objetivos.

En el robo con fuerza ocurrido en la madrugada del día 22 se forzaron cuatro cajetines de la máquina de lavado donde sustrajo 348 euros y ocasionó daños valorados en 1.000 euros. Otro robo con fuerza ocurrido en la noche 25 de julio donde se forzaron cuatro cajetines de lavado, con una recaudación sustraída de 374 euros.

El tercer robo tuvo lugar en la noche del 26 de julio y se forzaron dos cajetines de los aspiradores de los que también sustrajo la recaudación. Y el cuarto Robo ocurrió en la noche del 27 de julio donde fuerzan cuatro cajetines de lavado, con 232 euros sustraídos.

Las gestiones practicadas por el grupo investigador han permitido identificar plenamente al segundo sujeto investigado, al que sólo se le atribuye participación en el robo cometido la noche del 22 de julio, y ha sido puesto en libertad tras prestar declaración, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.