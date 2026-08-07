Detenido un repartidor en Burgos que se quedó con la recaudación de su ruta

Agentes de la Guardia Civil, junto a una furgoneta de reparto. - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 25 años como presunto autor de un delito de apropiación indebida, tras la desaparición de 3.256,56 euros recaudados durante una ruta de reparto por distintas localidades de la provincia de Burgos.

La investigación comenzó después de que los representantes de la empresa para la que trabajaba, denunciaran que los cobros de aquella jornada no les habían sido entregados. El repartidor alegó que, fruto de un accidente de tráfico sufrido con el camión frigorífico que conducía en las inmediaciones de Burgos, desconocía por completo lo sucedido con el efectivo.

Como consecuencia, agentes del Área de Investigación del Puesto Principal del Alfoz de Burgos reconstruyeron toda la jornada laboral mediante un exhaustivo análisis documental y técnico, con el objetivo de lograr el total esclarecimiento de lo ocurrido.

Las pesquisas permitieron comprobar que el ahora detenido ya tenía en su poder todo el dinero en el momento del siniestro y que, además, se habían producido varias anomalías en el recorrido realizado.

Entre ellas, figuraban una parada superior a una hora fuera de su itinerario y, acto seguido, un desplazamiento incompatible con el trayecto que debía seguir para regresar a las instalaciones de la empresa, siendo este el momento en el que sufrió una salida de vía.

Asimismo, las diligencias practicadas permitieron descartar la participación de terceras personas, ya que se verificó fehacientemente que nadie accedió al interior del camión tras el siniestro y que el vehículo fue trasladado directamente por personal autorizado hasta las instalaciones de la empresa, detalla la Comandancia a través de un comunicado.

Paralelamente, se constató que no era la primera vez que este empleado alegaba la desaparición de la recaudación. Apenas dos semanas antes había denunciado el supuesto hurto de una riñonera propiedad de la misma empresa que contenía 921,13 euros y diversa documentación, asegurando que autores desconocidos habían accedido al interior de su vehículo profesional mientras realizaba una entrega.

El análisis conjunto de ambos episodios permitió detectar una serie de coincidencias en su modus operandi, ya que ambos ocurrieron en días de elevada recaudación y presentaban circunstancias similares de hora, lugar y secuencia fáctica.

Como resultado, los agentes procedieron a la detención del trabajador, que era conocido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por otros hechos de naturaleza similar, como presunto autor de un delito de apropiación indebida.

Las diligencias instruidas, al igual que el detenido, fueron puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.